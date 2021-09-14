一名辣妹貼出穿著外送員制服的照片，上衣遮蓋住褲子，露出超長美腿，讓網友暴動喊「我要外送！」而該名外送員叫Michelle雪兒，本名藍繐伶，她透露做外送員時間上比較彈性自由，可以照顧行動不便的媽媽。

一名辣妹在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出自己外送的照片，可見她穿著粉紅色制服，下衣失蹤，露出雪白長腿靠在外送機車旁，清秀的臉蛋讓人看了心跳加速。她親切的與網友們打招呼寫著，「嗨！大家好，首po，這疫情前拍的喔」。

貼文一出立刻引起網友討論，「我要叫外送！」、「突然覺得熊貓衣服變好看了」、「我一定每天叫熊貓，叫爆」、「你的條件跑外送太可惜」、「我願化做大箱，受那500年風吹，500年日曬，500年雨淋，只求妳從車上綁我」、「我都沒看見美女來外送過」、「蠻多俊男美女做外送啊」、「我也想要漂漂亮亮的外送」。

該名外送員叫Michelle雪兒，本名藍繐伶，在IG有14萬粉絲，FB粉絲專頁則有快10萬個讚，中時新聞網詢問得知，她因為喜歡接觸人群，加上時間上比較彈性自由，可以照顧行動不便的媽媽，所以選擇做外送員。