指揮中心為避免長輩有數位落差，要求地方政府協助65歲以上民眾登記打疫苗，但一名網友透露，自己的親戚剛好64歲，獨居又不會上網，直到7月19日才跑去衛生所請人幫忙，但因為登記加選的比較晚，至今都打不到疫苗。對此，不少網友感嘆地說，64歲的人位在造冊跟網路預約交接點，沒家人幫忙很多人根本不會用，與其繼續等，不如去預約打殘劑，也許會比較快打到。

一名網友今在PTT上發文表示，之前政府開放上網預約打疫苗的時候，64歲的親戚因為獨居，也不會上網，因此一直沒有成功預約。直到7月19日才跑去衛生所請工作人員協助預約，結果對方卻幫他單勾莫德納，詢問他怎麼不一起預約AZ，那位親戚也不明白原因，只說是衛生所的人幫他用的。

該網友透露，事後了解狀況後，他立刻幫這位年長的親戚加選AZ，前陣子開放BNT的選項後也立刻幫忙加選，但至今都還沒有輪到對方打疫苗，讓那位親戚感到非常不安，因為覺得身邊的人好像都已經打完第一劑疫苗，只有他連什麼時候能去打都還不知道。也想知道要怎麼解決現在的絕境？

貼文引起網友討論，「7月19日前沒選AZ疫苗的人，到現在都打不到疫苗」、「我也認識2個64歲的長輩沒得打」、「我媽64歲也還沒打」、「我媽64歲，之前剛好膝蓋開刀，後來預約後連這次AZ也沒得打」、「64歲剛好介在造冊跟網路預約交接點，沒晚輩幫忙的話，真的一堆老人不知道或不會」、「有啊！身邊很多這樣的長輩」。

不少網友建議，若希望可以更早打到疫苗，也可以嘗試預約殘劑。「去約殘劑啦！現在殘劑還是有得約」、「推約殘劑！年紀比較大還是應該會先通知，感覺很有機會」、「我覺得幫他們約殘劑可能是比較快的方式」。

另有網友質疑，衛生所的工作人員應該不會主動幫長輩決定要勾選哪個廠牌的疫苗，很有可能是兩人溝通的過程中發生誤會，或者是長輩當初去預約的時候，其實有挑選疫苗，但現在不敢承認了，這些都是有可能的。