尖石鄉秀巒村控溪部落坡地崩塌，大量土石堵住白石溪形成堰塞湖，溪水溢流到竹61線路面，機具已進場預計道路1週搶通。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣尖石鄉秀巒村控溪部落旁的白石溪右岸坡地發生崩塌，大量土石滑落衝入白石溪和竹60線路面，堵住溪流形成堰塞湖並讓溪水溢流，縣府緊急疏散秀巒國小師生和周邊住戶，縣長楊文科14日率縣府團隊會同北水局、水保局到災區現勘，預計1週內完成河道引流，恢復竹60線道路暢通。

秀巒國小14日停課，校方人員將桌椅、電腦等硬體搬到秀巒國小田埔分校，15日起正常上課，由鄉公所會出動2輛愛心巴士，負責載送週圍4個部落的學生前往田埔分校上課。

縣長楊文科表示，13日崩塌發生第一時間即接獲尖石鄉長曾國大的通報，縣府和鄉公所團隊隨即完成秀巒國小師生的撤離及住戶的緊急安置，並提供急難救助金應急，縣府、鄉公所、水保局及北水局一定會以最快速度，解決崩塌造成堰塞湖的問題。

尖石鄉長曾國大指出，發生崩塌的白石溪右岸山坡，滑落土石約9.6萬立方公尺，直接阻塞約60公尺寬的河面，導致溪水上抬溢流至溪邊的外環道竹60線路面上，淹水造成竹60線雙向封閉，鄉公所、水保局、北水局及廠商已進駐展開搶修。

現場會堪後擬定搶修工程分短、中、長期進行，短期已完成住戶和師生疏散，機具進場後在河道上開挖引流溪水，解決溪水溢流路面問題，預計1週內搶通竹60線。

中期由北水局負責解決堰塞湖，以1個月時間將河道中的大量土石，全部清理完成；長期則由水保局加強這片山坡地的監測與通報，並持續強化水保工作。