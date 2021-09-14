隨著3C科技產品日益普及，現代人幾乎人手一機，不過日前就有網友發現，台北人使用iPhone有一個特殊習慣，讓他相當納悶，貼文一出隨即引起全場共鳴，紛紛留言直呼「真的一堆人這樣做！」

原PO今（14日）在PTT「八卦板」以「台北人用iPhone一定要選英文介面？」為題，PO文指出，近日幫朋友設定iCloud時，意外發現對方使用的是英文介面，讓他崩潰直呼有夠難用，過程中還要一邊比照自己的手機介面，一邊進行設定。不過當他好奇問對方為何使用英文介面時，卻得到「身邊友人都是選英文介面」的回覆，讓他納悶直呼「這是進城規則嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「認識一個台北人是這樣沒錯」、「沒聽過這種規則」、「那是假潮啦！用英文明明就很不方便」、「閱讀表意字比表音字快多了，幹嘛刻意降速」。

不過也有網友直言「其實中英偶爾交替用，有換手機的錯覺」、「身邊真的一堆人這樣做」、「當做練習呀，自然而然學會兩種語言」、「用英文介面唯一有用的是看外國一些設定比較好找，有時中英翻譯很麻煩」。