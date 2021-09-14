新冠肺炎疫情去年爆發後，航空機組員陷入派飛與隔離的無限循環，由於工作屬於高風險，長期處於難以就醫的困境，近日甚至發生機師從登機梯跌落、腳部骨折，遭婉拒入院檢查，只能在醫院外上石膏的情況。桃園市機師職業工會指出，經爭取後，中央流行疫情指揮中心允諾在台北、桃園、台中及高雄，協調出專供機組員於檢疫期間就醫的院所，解決就醫困難問題。

機師工會表示，就疫情期間機組員長期就醫困難、長時間檢疫隔離所衍生的身心健康問題，工會昨與疫情指揮中心會面討論，也藉此機會讓指揮中心更清楚理解實際航空勤務上因不同機型、航程、外站停留等作業，了解航空產業特性與機師執勤的複雜細節，也發覺其中仍存在可能使機組員暴露於染疫與交叉感染，確有其必要派員審視。

疫情指揮中心指揮官陳時中在會中指出，很難想像機組人員至今仍然有如此嚴重的就醫困難，允諾將盤點現階段已經有足夠量負壓病房相關設備的醫院，近日內即會在台北、桃園、台中、高雄，協調出專供機組員於檢疫與自主健康管理期間就醫的院所，解決機組人員長期就醫困難的問題。

針對工會反映飛行員職業被標籤污名化，以及遭獵巫歧視的問題，甚至連飛行員子女都傳被幼兒園拒絕入校等現象。疫情指揮中心表示可以理解其困擾，且對絕大多數遵守規範的機組員並不公平，會持續與大眾溝通與澄清，希望外界勿再標籤化任何染疫者。

工會強調，疫情爆發至今超過1年半的期間，絕大多數機組員都是戰戰兢兢地配合防疫，身心俱疲仍堅守崗位，希望社會大眾也能成為機組員支持的後盾，讓機組員得以在疫情期間繼續肩負起台灣國際運輸重責大任。