新北市動保處為提升民眾飼養觀念，與動物平權促進會合作，對新北籠鏈犬飼養進行調查，號召公民一起加入「守護鄰里家犬-改變籠鍊犬未來計畫」，讓長期繫繩犬隻，也顧及其活動需求，透過遛狗等方式讓飼主理解動物需求，進而提升動物權觀念。

動保處今年曾接獲民眾通報蘆洲區飼主長期將邊境牧羊犬關在廠房外，犬隻長期關籠且無法24小時給水，經動保處勸導未改善，依違反動保法開罰3000元，該犬已由飼主友人帶走照護。

動保處表示，有部分民眾對於寵物照顧仍停留在滿足物質需求，認為給予吃喝即可，以籠子或鍊繩綁住並未遛狗或提供活動時間，為提升飼養觀念，動保處與動物平權促進會合作，號召公民從關懷自家住處周遭做起，關心鄰里犬隻飼養情形，並做成紀錄。

動物平權促進會執行長表示林憶珊，透過辦理講座和教育課程，希望培養更多在地志工，關心周遭寵物飼養狀況，在社區向飼主宣導正確養狗方式，對飼養觀念不足飼主進行聆聽、對話，改變理解飼主為何使用籠鍊等方式管理犬隻，透過線上討論一起構思出，兼顧飼主和動物需求飼養方式，即使難以一時改善飼養習慣，但透過持續真誠友善關懷，讓飼主和寵物有更多良好互動，改變飼養習慣，願意理解、重視動物自然需求，改善寵物生活品質。

動保處第一階段將號召公民守護鄰里家犬，進行住家周遭籠內犬飼養情形了解，由於籠鏈飼養在台灣各地長期存在，動物保護觀念不應僅限於讓動物免於受傷或虐待，農委會公告動物福利白皮書中，對於動物福利之未來趨勢亦提到動物5大自由，透過本次課程招募訓練志工，讓志工在各地逐步改變飼主飼養觀念，改變飼養方式讓動物更好，將從新北開始，讓動物福祉逐漸提升。