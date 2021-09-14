矽晶圓大廠台勝科(3532)今股價在月線附近整理，公司8月營收達10.6億元，年增1成；累計前8月營收為79.4億元，年減約1個百分點。法人指出，Q3現貨價(12吋)調漲雙位數，目前合約價較現貨價低，預計轉約後價格提升有利台勝科營收動能。

矽晶圓廠近幾年來顯少興建大型新廠，台勝科是唯一將在雲林麥寮廠旁斥資逾百億元，興建12吋半導體矽晶圓新廠，待環評過關後將動工，預計2024年投產，擴產幅度至少逾三成。

台勝科目前是台灣第二大半導體矽晶圓廠，由台塑集團與日本矽晶圓大廠勝高（SUMCO）合資成立，勝高持股45.57%，台塑集團則持有29.06%股權。台勝科的客戶晶圓代工約占4成，記憶體廠約6成，包括美光、華邦電(2344)、旺宏(2337)、台積電(2330)、聯電(2303)、世界(5347)等。

台勝科現階段12吋半導體矽晶圓月產能30萬片，8吋月產能33萬片。明年有去瓶頸的擴產規畫，預估增加產能約10%，至於麥寮新廠自2024年起逐步增加10萬片12吋產能，估計擴產幅度超過三成。