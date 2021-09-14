日本厚生勞動省依據本月1日的戶籍登記（住民基本台帳）資料統計，到明天為止，全國100歲以上的高齡人瑞將達到8萬6510人，連續51年創新高，最高壽者為118歲。

日本放送協會（NHK）報導，1970年時日本全國百歲以上人瑞僅310人，此後人數年年攀升，連續51年創新高紀錄。。

這些高壽人瑞中，有7萬6450人是女性，約占88%，男性為1萬60人。最高齡者是住在福岡市的田中力子，她今年118歲；最高齡的男性人瑞則是住在奈良市的上田幹藏，今年111歲。

以各地的人口比例來看，島根縣每10萬人就有134.75名人瑞，連續9年盤據榜首；其次是高知縣的126.29人、鹿兒島縣118.74人。

比例最少的則是埼玉縣，每10萬人有42.4名人瑞，是連續32年最低；其次是愛知縣44.42人、千葉縣49.12人。

另外，對於今年過100歲生日者，包括住在外國的日本人和在日本永住的外國人在內，總計4萬3633人，厚生勞動省將致贈祝賀長壽的紀念品。（譯者：顧荃/核稿：楊昭彥）1100914