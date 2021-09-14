美國的新冠病毒感染病例數顯示其疫情似乎正在從近期的高峰回落，但隨著該國進入秋季和天氣逐漸轉冷，其病例數仍然偏高。

根據約翰霍普金斯大學彙整的數據，截至9月12日，美國的7日平均單日確診數約為14萬4300例，較前一周下滑12%，與9月1日創下的近期新高（7日平均單日確診數約為16萬7600例）減少了14%。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院分子微生物學和免疫學系主任卡薩德瓦爾博士（Arturo Casadevall）表示：「這是個好消息，可能表示我們已經到頂，現在正在往下走」。

自這場大流行病爆發以來，美國的單日感染病例數出現幾次的大波動，其7日平均單日確診數在2020年4月達到約3萬2000例後下降，之後再度飆升，並在2020年7月達到6萬7000例高峰，但在2020年勞動節之後再度下降，然後在今年1月又再度飆高，並創下單日25萬1000人確診的最高記錄，之後又急速下滑，然後在今年4月再次躍升至單日約7萬1000例。

卡薩德瓦爾博士表示，每個流行病都會經歷周期然後減弱，當你有夠多人有抵抗力時就會發生這種情況。今年夏天加速疫苗接種，加上大量的感染者，可能有助於美國扭轉局面。但他也警告新冠病毒的不可預測性，仍需謹慎視之。

美國的染疫住院和死亡數據亦出現一些樂觀的跡象。根據美國衛服部公布的7日平均值，目前約有10萬零600人染疫住院，較前一周減少2%。

美國染疫住院人數自1月以來一直沒有超過10萬人，雖然這個記錄在8月下旬被打破，但近來的數據顯示其染疫住院人數增加的速度正在放緩。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，截至9月10日的7日平均住院人數較前一周減少6.8%。

不過，美國的單日染疫死亡人數仍在升高。根據霍普金斯大學的數據，美國過去一周平均每天有超過1600人死於新冠肺炎，創下6個月新高。不過，這個數字雖較前一周增加4%，但較兩周前的增加26%已經放緩許多。