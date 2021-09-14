《證交所》力智送件申請上市 15:422021/09/14 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 力智(6719)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第14家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。 力智實收資本額7.07億元，主要產品為電源管理IC及功率元件(MOSFET)，2020年稅前淨利5.13億元，每股盈餘6.27元。 美食集團自救送優惠 SpaceX本周送企業大亨上太空 #力智 #申請股票上市 #證交所 #送件申請 #台灣證券交易所送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北汐止智興段公辦都更 明年動工 04:102021/09/14 地方新聞 大法庭制度實施2年 統一法律見解54件 13:302021/09/14 社會 罕見雙頭蛇現校園 送嘉大研究 04:102021/09/14 地方新聞 《櫃買市場》金鼎科申請上興櫃 15:592021/09/14 財經 新北兒藝節數位化 羅嘉翎紀念品限量送 04:102021/09/14 地方新聞 《證交所》上品通過上市審議會審議 08:542021/09/14 財經 辦阿扁家門口紙袋案有瑕庛 台南警一分局長記過2次 09:532021/09/14 社會 黃偉哲、楊文科合體拚觀光 互送好康 04:102021/09/14 地方新聞 高雄老闆注意！續雇65歲員工補助申請到10月底 14:122021/09/14 生活 《半導體》法人喊進送暖 精測站回600關 11:442021/09/14 財經 合庫信用卡綁定五倍券 刷滿5千可望加碼500 12:472021/09/14 財經 財經熱門新聞 2年後公務員退撫制度比照勞工？他看傻眼：這樣誰要考 - 財經 八方雲集跌破關鍵價位被酸爆 他揭悲慘內幕：太自以為是 - 財經 退撫新制採確定提撥 年底拍板 2023年7月起 新進公務人員適用 - 財經焦點 - 中國時報 掌握6成晶片產能沒用 台灣這產業營收急縮 日媒揭內幕 - 財經 1分鐘讀財經》電子玩完了 台股資金往哪衝？外資大戶洩端倪 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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