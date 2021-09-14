力智(6719)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第14家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。

力智實收資本額7.07億元，主要產品為電源管理IC及功率元件(MOSFET)，2020年稅前淨利5.13億元，每股盈餘6.27元。

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