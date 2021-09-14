一個人的穿搭風格除了能反映出自身性格，更與運勢息息相關，星座塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團公開，12生肖下半年的招桃花穿搭色，在秋冬季節來臨前妥善預備，即可以喜氣滿滿的造型招來好運！

▍生肖虎、兔

生肖屬虎、兔的人五行為木，秋冬可選擇主色綠色，配色黃色或藍色的穿搭。綠色象徵自然清新的風格，可聯想到大自然，帶來和平、滿足的感覺，可以襯托出脫俗的氣質，就像嫩芽上的露珠一樣，使人深深著迷，異性們也會被淡雅且不落俗套的氣質吸引。

少穿搭：白色（白色屬金，金剋木）

▍生肖蛇、馬

生肖屬蛇、馬的人五行為火，秋冬可選擇主色紅色，配色橙色、紫色的穿搭，紅色讓人眼前一亮，最能襯托出熱情奔放的個性，無形中提升你的個人魅力，艾菲爾老師分析，心理學家認為男生較容易被紅色吸引，因此女生選擇紅色穿搭，可在人群中顯得更亮眼。

少穿搭：藍色（藍色屬水，水剋火）

▍生肖牛、龍、羊、狗五行為土

生肖屬牛、龍、羊、狗的人五行為土，秋冬可選擇主色黃色，配色橙色、紅色的穿搭，黃色象徵正向、陽光、積極，也代表開心和笑聲的顏色，想要招桃花的話，不妨把自己打扮得閃亮一點，搭配上你開朗的個性，一定會成為焦點，可成功吸引異性的目光。

少穿搭：綠色（綠色屬木，木剋土）

▍生肖猴、雞

生肖屬猴、雞的人五行為金，秋冬可選擇主色白色，配色銀色、黃色的穿搭，白色是所有服飾中最百搭的顏色，給人純潔神聖的感覺，想招桃花可考慮穿風格脫俗的白色衣服，展現女神氣質，讓異性為你著迷。

少穿搭：紅色（紅色屬火，火剋金）

▍生肖鼠、豬

生肖屬鼠、豬的人五行為水，秋冬可選擇主色藍色，配色紫色、綠色的穿搭，藍色給人一種保守、沉靜、穩重的感覺，能為心靈帶來鎮定感，人們往往會將藍色與智慧、信任聯想在一起，異性可感受到你從容不迫的態度，覺得跟你在一起很自在、沒有壓力。

少穿搭：黃色（黃色屬土，土剋水）