南韓「氧氣美女」李英愛雖然近年來較少影視作品，仍受到廣告廠商青睞，代言不斷，50歲的她凍齡有術，空靈氣質依舊，近日她在社群曬出一系列日常照，幾乎脂粉未施的她，狀態保持非常好，讓網友都震驚「這確定50歲？」

李英愛近日在社群網站曬出日常插花照，但網友目光卻都放在她的美貌上，只見幾乎素顏的她，一頭黑髮隨興紮起，50歲的她皮膚白裡透紅、吹彈可破，臉上看不出皺紋，歲月似乎沒在她臉上留下痕跡，讓網友驚呼連連。

李英愛皮膚白皙透亮。(圖／翻攝自李英愛IG)

「還是像氧氣般的存在」、「比花還美」、「在人間看不到的天界顏值」、「一點都看不出來50歲」，照片PO出短短4小時，就引來超過萬人按讚。李英愛憑著《大長今》紅遍全亞洲，但她卻在2009年嫁給大她20歲的企業家鄭浩英，婚後淡出螢光幕前，但依舊擁有高人氣，代言、廣告不斷。

而她時隔4年，將在10月以懸疑劇《具景伊》（韓版《追殺夏娃》）回歸小螢幕，她在劇中飾演曾是警察、現為保險調查員的40代女偵探具景伊，並揭露偽裝成事故的可疑連環殺人事件，讓不少粉絲都相當期待她的好表現。