苗栗縣長徐耀昌14日頒獎表揚頭份市永貞宮。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌期盼透過表揚帶動更多宗教團體投入公益。（謝明俊攝）

苗栗縣玉清宮、佛光山大明寺等6個宗教團體，長期來投入公益事業，苗栗縣政府經過嚴密徵選後推薦至內政部審查，獲得內政部表揚績優宗教團體，另外頭份義民廟、永貞宮等8個宗教團體獲選苗栗縣宗教績優團體，苗栗縣長徐耀日於14日上午頒獎表場，期望這些團體持續發揮大愛照顧弱勢。

由於疫情限制，苗栗縣政府多項表揚績優機關團體活動都因而延遲或者取消，在疫情緩解後，為了鼓勵這些績優機關團體繼續在自身工作上努力，苗栗縣政府14日上午特別安排績優宗教團體、教行楷模、績優殯葬業者、績優役政及村里長等，由縣長頒獎表揚，希望大家繼續在各自崗位上努力。

14日表揚活動重點是縣內14座寺廟宗教團體，以興辦社會公益事務績優，分別獲得內政部及苗栗縣政府審定為績優宗教團體，包括苗栗市玉清宮、佛光山大明寺、福星山覺淨院、頭份市宏法社、後龍鎮萬善祠、通霄鎮月稱光明寺等6個宗教團體，由苗栗縣府推薦至內政部審核通過，由內政部表揚宗教績優團體。

另外，包括頭份市義民廟、永貞宮、南庄獅山勸化堂、獅潭仙山靈洞宮、竹南鎮保民宮、後龍鎮厝奉宮、苗栗市苗栗縣城隍廟及苗栗市天后宮等8座寺廟團體，都獲得苗栗縣政府頒發匾額及獎牌表揚為績優宗教團體。

苗栗縣政府為了鼓勵宗教團體推動環保，減少空氣及噪音汙染，14日並頒發表揚低碳認證標章，包括有竹南鎮天文宮、造橋鄉慈聖宮、竹南鎮保民宮、三灣鄉五穀廟、頭份市太陽宮等5個寺廟獲獎。

縣長徐耀昌表示，宗教是社會的安全網路及堅實後盾，績優宗教團體們不僅興辦或贊助公益慈善及社會教化，增進社會福祉外，並期盼透過表揚，帶動更多團體發揮大愛造福弱勢。