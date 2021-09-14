國民黨現任黨主席江啟臣今天（14日）赴宜蘭縣員山鄉，參加公投宣講及感恩請益活動，江啟臣指出，年底國民黨提出的兩項公投，需要超過500萬張選票才能通過公投案，盼鄉親用選票告訴政府你的不滿與不信任，儘管國民黨民調走出谷底，但沒理由中斷與懈怠，盼能重返執政落實理念。

江啟臣說，原本8月28日公投，因為疫情延後到12月18日，但我們有更多時間號召投票；這陣子蔡政府倒行逆施，要疫苗沒疫苗、要紓困沒紓困，很多事是倒著民意走，公投是一個表達的機會，一定要出來投票，否則還要等到明年縣市長選舉才能投票。

江啟臣表示，國民黨推動反萊豬進口、恢復公投綁大選兩項公投案，都跟人民權益有關，一個是保護食安，一個是捍衛民主，差不多要500萬張選票才能通過，這不是那麼簡單、要很拚才行。

他說，疫情讓我們每天提心吊膽，現在出門還是得戴口罩，戴到我們快不認識彼此，到現在疫苗第二劑也不知在哪裡，「我連第一劑都還沒有打。」他向與會的民眾強調，要用選票告訴政府的不滿、反對以及不信任。

江啟臣也向基層請託，指他參選連任黨主席，希望能持續帶領國民黨向前，不要只給他17個月的時間，有很多事情沒有完成，國民黨走在改革道路、正確的方向，現在不是停下來的時候，我們也沒有拒戰、怯戰2個字。

他強調，除了縣市長大選要守住、超越2018年的成績，2024年好好找會贏的總統候選人，用好的初選制度，讓黨員參與又可以結合民意，也希望將來不分區立委提名，可以是具有戰力的明星級戰將，以引起社會的共鳴跟支持，同時翻轉國民黨的形象。