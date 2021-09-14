知名網紅林酸酸，擁有甜美臉蛋、火辣身材，因經常不吝嗇在IG上展現凹凸有致的身材曲線而受到網友喜愛，IG吸引超過10萬名粉絲追蹤，人氣不斷攀升。近日人氣暴漲的她，除了登上男性雜誌《JKF》成為「JKF女郎」，還為了替產品宣傳大方脫掉上衣，秀出惹火身材，令網友們大噴鼻血。

林酸酸過去曾被封為「北藝大校花」，學生時代便以亮麗的外型及清新的氣質受到眾人矚目，畢業後才正式擔任起模特兒，剛開始原本只拍攝清新風格的時裝，直到加入《JKF》成為JKF女郎後，穿著風格才逐漸轉變，漸漸改走性感路線，她也因此打開知名度，陸續在綜藝節目中嶄露頭角。另外，林酸酸還經常透過社群媒體與粉絲們互動，甚至大方分享經期不順的煩惱，展現超強親和力。

近日林酸酸也再度登上《JKF》的雜誌封面擔任9月號封面人物，在她個人公開的照片中，只見她穿著一件細肩帶深V高衩泳裝，大方展現性感北半球與S型曲線，令粉絲們忍不住大讚「太辣了」。

不久後，林酸酸為了替沐浴乳廠商做產品宣傳，更是直接脫掉上衣以全裸的方式入鏡，並用知名服飾品牌所推出的浴巾及產品，巧妙的遮住三點重要部位，但傲人的雙峰及纖細蠻腰仍一覽無遺，大膽的宣傳方式讓粉絲看了直噴鼻血，紛紛留言「太猛」、「哇塞！超級辣」、「不可以啊瑄」、「太誇張了辣辣辣辣」、「這組照片太厲害了」，吸引超過8000多人按讚，成功引起話題。