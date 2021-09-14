被捕嫌犯身材超好，意外成為亮點

25歲潘姓正妹網紅長相精緻、身材惹火，還有包手的刺青，在網路吸引上萬粉絲追蹤，未料昨（13日）因吸食、販賣毒品被逮捕，警方表示潘女外型出眾，會讓人忍不住多看一眼。

潘女IG有2.3萬粉絲，臉書更有7.4萬粉絲，算是小有網路影響力，但她並不自愛，不但販賣大麻一年，還大膽亮出開箱吸食器的畫面，被警方盯上，13日上午前往三重住處將潘女抓走，查扣到手機4支、疑似大麻菸草毛重1.2公斤、吸食器5組、電子煙油1罐、霧化器1支、電腦等贓證物，潘女承認有吸毒習慣，因進口毒品能賺一筆才開始販售，全案詢後依照毒品罪把潘女和何姓藥腳移送桃園地檢署偵辦。

事實上，這已經不是潘女首度登上版面，2019年她曾在臉書和《爆料公社》痛訴被某粉絲團的狗主人欺騙，明明講好要領養狗，對方卻在未通知的情況下讓狗被轉好幾手，最後流落賭場被人虐待，疑惡意棄養，雙方透過網路隔空叫囂，鬧得不可開交。

25歲網紅潘女因吸食、販賣毒品被逮捕。（圖／潘女IG）

從潘女的社群網站可以觀察到，她時常在PO漂亮自拍和清涼養眼照，豐滿雙峰相當傲人，但這陣子健康亮紅燈，12日才前往急診室就醫，感嘆：「今天第一次人生這麼頻繁的找醫生，因為想說自己代謝超快，怕醫院的針晚上就沒用，於是又硬要了一針，結果XX的第二支針根本跟第一支不一樣！？？？！XX一支針還X到一支水貨的感覺心情真複雜⋯⋯⋯」，引起不少網友關心，同為網紅的蕾菈也按讚。

潘姓女網紅外型亮眼、身材惹火。（圖／潘女IG）

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