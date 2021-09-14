台中市大甲區一間自行車場14日下午發生火災，所幸無人傷亡。（民眾提供）

台中市大甲一處自行車工廠今（14日）下午3時許發生火警，廠房內全面燃燒，有閃燃疑慮，稍早傳出有2名民眾疑失聯，消防人員全力搜救中，剛剛傳出最新消息為兩人已聯繫上。

台中市消防局表示，大甲區東西八路一段337巷一間工廠，下午3時26分傳出火警，緊急派遣大甲、外埔及大安分隊，出動消防車輛共6輛，救護車1輛，人員共16人，由大甲分隊小隊長梁育彰帶隊前往搶救。

消防人員抵達現場時，發現廠房內已全面燃燒，有閃燃疑慮，現場傳出有2名民眾疑失聯，目前全力搜救中，剛剛傳出最新消息為兩人已聯繫上。