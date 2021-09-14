新竹市長林智堅倡議合併縣市成「大新竹市」，中廣董事長趙少康發文痛批，林智堅亂點竹竹合併的鴛鴦譜 ，讓自己能再參選大新竹市長，為自己不能參選連任解套，與其各縣市搶著升格，不如直接修改財政收支劃分法，徹底解決縣市資源分配不公的老問題。

趙少康表示，現行財劃法已經施行22年，在各縣市角力下，不論哪個修正版本都遇到強大阻礙，難以完成修訂，但早就廢省了，現在所有的市縣早就都是直屬行政院的直轄市、縣了，問題是廢省只做了一半，只讓原來的直轄市享有較高的預算及人員任用額度，借款上限也大大提高，讓大家都想升格，就是為更多的預算和員額。

趙少康指出，解決這個問題，只要修改財劃法，不管縣市大小，都用直轄市的觀念分配資源就好了，總比台灣遍地都是直轄市，最後空有升格的表象，實質資源卻不變更有效果。

趙少康表示，近代管理理論都追求組織扁平化而不是要集中化，馬英九時代升格的台中市、台南市、高雄市中，原來的台中縣、台南縣、高雄縣都抱怨連連，修個路燈本來一兩天就好，合併後都變成好幾個月，大而無當，效率比原來差太多了。

趙少康強調，為讓林智堅可以變個方法繼續參選竹竹升格後的直轄市長，居然搞出新花樣來，民進黨團總召柯建銘甚至不避諱的說，為了排除竹竹人口加總只有102萬多人，不到升格直轄市門檻125萬人的問題，可以協助修法降低門檻 ，還打包票遊說立委支持。

趙少康怒轟，選舉花招無奇不有，連縣市合併都成為參選手段之一，台灣政壇亂象真是層出不窮，這樣大喇喇地因人設事，挾執政優勢視法規於無物，真是印證了民進黨「什麼話都敢說、什麼事都敢做」的「蝦米攏母驚」。