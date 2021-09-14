台中市西屯區14日淩晨傳出一家小吃店內有客人酒後滋事，疑因弄破酒瓶遭店家索賠，心生不滿，還以碎玻璃杯劃傷店員手臂後，徒步逃離現場，西屯派出所4名員警迅速到場，除將傷者送醫外，立即循線20分鐘內將犯嫌查緝到案，依刑法傷害、毀損等罪嫌移送嚴辦。

台中市政府警察局第六分局獲報西屯區某小吃店內，有客人酒後滋事，涉嫌傷人35歲吳男及另名41歲吳男等2人，於西屯某小吃店飲酒，因弄破酒瓶遭店家索賠，心生不滿。

吃宵夜打破酒瓶被店家索賠 2男不爽砸店下場慘

吳男等2人酒後失控毀損店內桌椅、用品，還用碎玻璃杯劃傷店家24歲魯姓員工手臂後，徒步逃離現場。

西屯派出所副所長張竣凱表示，警方到場除協助將傷者送醫外，積極循線查緝，20分鐘內即於逢甲路20巷口，將正欲搭上計程車的涉嫌人吳男等2人查緝到案，兩人喝得爛醉，員警依法帶返派出所保護管束，警詢後依刑法傷害、毀損等罪嫌送辦。

警方呼籲民眾酒後切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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