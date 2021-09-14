農委會主委陳吉仲（右二）承諾加碼補助豐原區農會發展冷鏈物流。（王文吉攝）

農委會主委陳吉仲與台中市豐原區農會理監事座談。（王文吉攝）

豐原區農會總幹事蔡森揚提出冷鏈設施1165萬元計畫。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌與豐原區農會理監事座談。（王文吉攝）

冷鏈物流可減少農產品損耗，農委會主委陳吉仲14日南下台中與豐原區農會理監事座談，他提到，立法院通過4年投入86億預算發展冷鏈計畫，並承諾逐年補助豐原區農會建置冷鏈物流，第1年900萬元「百分之百沒問題」，若能擴大服務範圍，願意加碼經費。

陳吉仲在立法院副院長蔡其昌、台中市議員謝志忠陪同下訪視豐原區農會冷鏈設施計畫。為降低椪柑、大蔥20％耗損及開拓外銷市場，豐原區農會總幹事蔡森揚提出3年3000萬元經費需求，第1年計畫建置150坪組合式冷藏庫、5噸冷藏車及預冷設備等，爭取農委會補助932萬元。

蔡森揚也提到，近年收購椪柑次級品，並加工製作果汁，獲各界好評，今年會持續收購。年底是農產品出口旺季，水果有保鮮期及促銷時效，面臨航運問題，希望政府能協助解決。

「掌握冷鏈就是掌握價格。」陳吉仲支持豐原農會冷鏈計畫「百分之百沒問題」，他指出，將在4年內投入86億預算發展冷鏈物流，若豐原區農會能擴大照顧大山城椪柑、水梨等水果，不一定侷限於900萬元，願意增加經費。

「冷鏈做好，有助內外銷。」陳吉仲舉鳳梨為例，剛開始以10度冷藏，出口新加坡變成黑心，冷藏調整11至15度，今年外銷日本超過1萬8千噸。若豐原區農會服務範圍更廣、產品更多，冷鏈設備經費補助就會繼續加碼。

陳吉仲指出，農產品有6成鮮食、4成加工，以文旦柚為例，多數大顆的比較不甜，可加工製作環保清潔劑及精油，尤其近3年文旦柚沒有重大災損，加工結合冷鏈，可維持市場價格。

至於疫情造成船運成本提高，陳吉仲表示，已有運銷補助措施，例如文旦柚出口日本每公斤補助25元，若因疫情造成運輸成本太高或是找不到船，可以尋求農委會國際處協助。