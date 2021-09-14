看好國內車市買氣回溫以及國人用車需求多元化，TOYOTA總代理和泰汽車發表全新COROLLA CROSS GR SPOR（以下簡稱CC GR SPORT），此車為國瑞汽車與GR團隊共同開發的全球獨賣車款，本報搶鮮試駕，體驗GR SPORT魅力。

COROLLA CROSS去年10月發表上市，很快地成為國內運動休旅車及單一車種冠軍，有別於COROLLA CROSS車主多為40-50歲已婚有子有房的男性族群，CC GR SPORT則鎖定30歲男性，因此外觀、內裝重新調整，甚至強化懸吊及底盤結構，讓車主更能享受駕馭樂趣，售價87.5萬元起。

和泰汽車表示，TOYOTA GAZOO Racing是日本豐田汽車旗下為競技而生的品牌，在現任社長豐田章男的熱血推動下，征戰全球各大賽車運動。GR團隊更利用比賽累積的豐富經驗研發出多款高性能車款，包括「牛魔王」GR SUPRA與今年8月上市前即造成搶購風潮的「暴力鴨」GR YARIS。GR團隊更以市售車為基礎推出擁有剽悍外觀及駕馭樂趣的GR SPORT車款，讓GR的熱血精神更貼近大眾生活。

外觀上，CC GR SPORT採用蜂巢式曜黑水箱護罩，搭配低重心的保桿設計，讓車頭看起來更為霸氣、俐落。專屬的潮炫雙色車頂營造出懸浮式車頂的視覺感，搭配運動車頂架、勁黑車側後視鏡、燻黑LED光條式尾燈、18吋雙色切削鋁圈，以及車尾GR SPORT專屬銘板，展現運動化強悍風格；座艙裡，巧妙混搭黑色皮質與GR元素，前後椅椅面與前座頭枕處施以GR SPORT專屬設計，PUSH START按鈕、中央螢幕起畫始面亦配上GR專屬LOGO。

更讓人有感的是搭載GR團隊專業調校的運動化懸吊系統，藉由前後避震器的彈簧係數與阻尼係數強化，提升後軸抓地力同時抑制側傾；底盤更導入GR SPORT專屬的剛性強化支架，大幅提升底盤剛性及抗扭曲表現。此外，運動化調校的EPS電子轉向輔助系統讓方向盤回饋性更明顯，車身轉向也更為精準，讓駕駛更能輕鬆享受駕馭樂趣。

COROLLA CROSS GR SPORT限量7500台，提供汽油版GR SPORT及HYBRID版GR SPORT，售價分別為87.5、94.5萬元，兩車均標配TOYOTA Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統，包含ACC全速域主動式車距維持系統、LTA車道循跡輔助系統、PCS預警式防護系統及AHB智慧型遠光燈自動切換系統，再加上PVM環景影像輔助系統、VSC車輛穩定控制系統、TRC循跡防滑控制系統、HAC上坡起步輔助系統、ACA主動過彎輔助系統及7SRS氣囊等，最高33項主被動安全配備。這次試駕的HYBRID版GR SPORT另外加選包括BSM盲點偵測警示系統、駕駛座8向電動調整座椅及排檔座鋼琴烤漆飾板（加價3萬元）的專屬選配套件。

儀表控台為GR SPORT專屬勁黑質感內裝。（陳大任攝）

ACC全速域主動式車距維持系統。（陳大任攝）

PVM環景影像輔助系統。（陳大任攝）

GR字樣專屬引擎啟閉鈕。（陳大任攝）

前座頭枕附GR字樣烙印。（陳大任攝）

後座椅配直立式白色飾帶。（陳大任攝）

燻黑LED光條式尾燈、車尾亮銀下護板。（陳大任攝）

潮炫雙色車頂營造出懸浮式車頂的視覺感。（陳大任攝

行李廂有貼心的掛鉤設計。（陳大任攝）