國民黨青年黨代表、廣播節目「璇外之音」主持人李明璇。(圖/翻攝自李明璇臉書)

「最美北漂主持人」李明璇和丈夫潘德翰上周在高雄街頭遭遇一起行車糾紛，夫妻倆下車了解，卻遭一名陳姓女騎士狂甩2人耳光，李明璇受訪時表示，當時的驚嚇是讓她「真的有宮縮的那一種」，所幸就醫檢查沒有大礙。李明璇今(14)日也在臉書上發文感謝大家關心，並還原當時的事情經過，而對於辦案員警指出，這一年社會氛圍越來越糟，許多人情緒緊繃不快樂，類似的案件增加不少，她感嘆，底下埋藏更多需要被關注的才是關鍵。

李明璇今天在臉書上表示，「謝謝大家的關心」，並指這其實已經是上週發生的意外了，想說事情都過了，重要的是人都平安、沒事，而她也很意外這麼多目擊的熱心民眾為我們打抱不平，也非常感謝警方的協助，低調過了這麼多天還驚動到大家，實在很不好意思。

李明璇指出，那天在高雄三民區，我們的車後方被人撞了好幾下，當下沒有想很多，可是我們繼續往前行駛時，卻看到紅衣婦人正在故意撞、踢前方正在停等紅燈的黑色車，那車主馬上下車要找婦人理論，我們認為自己也是當事人，所以先生就下車想告訴前方車主我們的親眼所見，如有需要行車記錄器畫面也願意提供給他。

李明璇回憶，沒想到這位紅衣婦人突然情緒失控，先是對先生比中指、摑掌、辱罵非常難聽的字眼、拳打腳踢了好幾分鐘，同時也攻擊前方的車主，而自己擔心先生受傷，才上前想勸阻，但自己也不小心受波及。

針對這起意外，李明璇也請大家放心，這不是針對性的，只是剛好遇到了連續無差別攻擊的意外，「我們都平安、沒事」，記得警員跟我們說，這一年社會氛圍越來越糟，可能生活壓力大，越來越多人民情緒緊繃不快樂，這樣的案件增加不少，我們遇到的只是冰山一角，底下埋藏更多需要被關注的才是關鍵。