有些人因為下雨天或礙於家裡空間限制，只能將剛洗好的衣服晾在室內，為此有網友好奇詢問「衣服晾室內不好？」引起內行人紛紛留言回應，更點出3缺點：濕氣重、曬不乾會發臭及容易發霉，直呼「千萬不要」。

一名網友在PTT上發文表示，以前大學住宿舍、公共空間曬衣服很容易被偷，空間也不夠大，因此基本上都在室內曬，今天跟朋友聊天才得知這樣其實很不好，洗衣劑會散發出來傷身，還會有黴菌之類的，並詢問「衣服晾室內不好是真的嗎？」

貼文一出引起討論，大部分網友點出3大缺點：曬不乾易有異味、會造成室內濕氣重、衣物容易發霉，「高濕度適合各種細菌黴菌生長」、「千萬不要，衣服曬室內會有不好聞的味道」、「曬室內沒乾真的臭」、「內褲曬室內又沒有除濕有些人的確容易有婦科疾病」、「濕氣會很重」，還有網友表示自己家人肺部出問題「醫生說是她長期在房間曬衣服，濕氣太重的緣故」。

也有網友持相反觀點，「可以曬室內，但是需要用除濕機」、「曬外面比較髒，一堆灰塵」、「我曾經是堅持曬室外派，直到有次搬家搬到8樓後，身上一直長很癢的小紅點，後來上網查，發現是晾在陽台外的衣服床單有蟲，後來大消毒改曬屋內就沒事了」。