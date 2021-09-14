桃園的廖姓女子14日攜帶著3個麻布袋，裝滿1隻鸚鵡、18隻兔子和43隻蜜袋鼯打算登船至台東蘭嶼與男友見面。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

桃園的廖姓女子14日攜帶著3個麻布袋，裝滿1隻鸚鵡、18隻兔子和43隻蜜袋鼯打算登船至台東蘭嶼與男友見面。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

來自桃園的廖姓女子14日要到台東縣蘭嶼鄉與男友見面，帶著3個麻布袋，裝滿1隻鸚鵡、18隻兔子和43隻蜜袋鼯打算登船，由於部分動物因照料不善散發惡臭，其他乘客懷疑她虐待動物，向警方報案；警方轉請動物防疫所接手，最後廖女同意僅帶走鸚鵡，其餘61隻動物先請獸醫治療，日後送養。

拖著裝滿兔子的麻布袋，推著裝蜜鼬籠子，47歲的廖姓女子14日中午在台東富岡漁港等候登船，攜帶大量62隻動物的她格外引人注目，又因陽光直照，動物在麻布袋中不斷蠕動，蜜袋鼯因身體長黴、骯髒不堪，臭氣不斷傳出，其他乘客認為她可能虐待動物，因此向警方報案。

警方到場後相當傻眼，請來動物防疫所人員協助，動防所發現動物飼養及處置方式不當，許多動物身體長黴菌，並未發現有蓄意虐待的情況，由於擔心這些動物日後可能無法獲得妥善照顧。

廖女表示，她和男友相約到台東見面，由於家中無人可以照顧這些動物，因此以決定一併開車載到台東，未料剛準備上船時，警方就趕到。

動防所表示，廖女未妥善飼養動物，帶到台東的處置情況也欠佳，但沒有虐待動物的意圖，所以不開罰，但為讓這些動物獲得妥適的照顧與生存空間，好言勸說請她放棄飼養，廖女考慮後已經同意，除了1隻鸚鵡由她帶走登船，其餘動物將交由動防所協助處理，動防所表示將請獸醫師治療、照料後，分批送養。