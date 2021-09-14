在日本千葉舉辦的第21屆亞洲男子排球錦標賽，中華隊14日迎戰韓國隊，在先輸1局的考驗下連趕3局，以23比25、25比21、25比21、25比20、25比21獲勝，以預賽3連勝強勢晉級8強複賽。

男排亞錦賽》中華再宰沙烏地阿拉伯 預賽輕鬆2連勝
網球》年終賽移師墨西哥 WTA沒給理由
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