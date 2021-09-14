男排亞錦賽》贏韓國！ 中華預賽3連勝出線 16:182021/09/14 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華男排隊在亞錦賽預賽第3戰擊退韓國。(取自AVC官網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在日本千葉舉辦的第21屆亞洲男子排球錦標賽，中華隊14日迎戰韓國隊，在先輸1局的考驗下連趕3局，以23比25、25比21、25比21、25比20、25比21獲勝，以預賽3連勝強勢晉級8強複賽。 男排亞錦賽》中華再宰沙烏地阿拉伯 預賽輕鬆2連勝 網球》年終賽移師墨西哥 WTA沒給理由 #排球 #亞錦賽 #中華隊 #預賽 #連勝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男排亞錦賽》中華再宰沙烏地阿拉伯 預賽輕鬆2連勝 13:052021/09/13 體育 美網》麥維德夫裝死魚 慶祝結婚3周年 04:102021/09/14 運動天地 美網》麥維德夫倒地吐舌 用冠軍慶祝結婚周年 07:202021/09/13 體育 中評智庫》新冠疫情啟示兩岸關係（鄭劍） 12:162021/09/14 海納百川 國戰會論壇》銀髮族民主造就「張亞中螺旋」（陳金芳） 08:412021/09/14 海納百川 美網》前球王親傳絕招？拉杜卡努曾與莫瑞練球 15:382021/09/14 體育 不只有聞氫哥！臉書「座標之力」戰力大盤點 最強十人排名揭曉 09:382021/09/13 生活 李旼快評》國民黨茶壺內火拼 11:212021/09/14 快評 中鋼人工智慧挑戰賽 廣邀AI高手祭總獎金32萬 16:382021/09/13 財經 亞錦首戰 中華男排直落三退哈薩克 04:102021/09/13 運動天地 《電腦設備》陳俊聖帶領 宏碁「冒險、創新」衝營運 12:012021/09/14 財經 啦啦隊女神居家照太兇 「車頭燈比臉大」險撐爆背心 16:002021/09/13 娛樂 T1聯盟》賈凡拋「第三類規範球員」 保障本土發揮空間 16:132021/09/13 體育 體育熱門新聞 女網「英國楊丞琳」驚喜說中文 曝超愛看台灣節目 - 體育 美網》前球王親傳絕招？拉杜卡努曾與莫瑞練球 - 體育 男排亞錦賽》贏韓國！ 中華預賽3連勝出線 - 其他 MLB》首支季後賽球隊出爐 舊金山巨人重返榮耀 - 體育 NBA》新賽季奪冠賠率 籃網第一湖人第二勇士第四 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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