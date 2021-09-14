苗栗縣後龍鎮仁德醫專今年畢業生參加第2次醫事檢驗師專技高考，日前放榜，其中醫檢科有9位應屆畢業生獲得錄取，其中醫檢科畢生詹尉辰更榮獲全國第5名，仁德醫專醫檢科繼前三年錄取率60％、56.75％、51.6％，今年更是高達71％，成績相當亮眼。

仁德醫專醫檢科近年來挹注相當多資源在醫檢人才培育，而歷年來科主任和科內老師的認真教學、輔導、陪伴，再加上來自校外醫療院所兼任老師們臨床經驗的傳承，讓學生除了學理外更能吸收實務經驗，待其前往醫院實習即能快速地與臨床專業技能接軌，這對實習後即將面臨國考的學子而言，絕對是大大地加分。

據悉，仁德醫專安排這些課程已行之有年，這也是這幾年醫檢科應屆畢業生即便未參加補習，也能出現2位醫檢師專技高考榜首。今年第2次專技高考醫檢師百大排行榜中，醫檢科更有9位應屆畢業生名列其中，其中醫檢科畢業生詹尉辰榮獲第5名，另外還有第17名邱榆軒、第20名李宥姍，這些學生在校期間的學習表現沉穩，課業成績皆名列前茅。