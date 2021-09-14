Ella今出席代言記者會，展現苗條好身材。（趙雙傑攝）

Ella今出席時尚女包記者會，大方分享疫情期間生活心情。（趙雙傑攝）

Ella陳嘉樺今（14日）一襲亮麗洋裝出席代言女包品牌記者會，她大方分享在疫情期間，為了讓老公方便照顧兒子勁寶，兩人分房睡3個月，兩人也同樣因控制飲食而重拾健康，她斷食4天瘦身5公斤，現49公斤，被老公誇「妳現在穿什麼都好看」，她老公也因為運動加上作息規律瘦10公斤變帥，她不改幽默笑說：「我對他不會小鹿亂撞，但還是會有基本需求！」

Ella表示，因在群組看到弟弟分享斷食影片，好奇試了4天，前一天還特別作了身體健康檢查，她斷食後只喝檸檬水、黑咖啡，坦言沒有力氣，只想躺著睡覺，有一天喝防彈咖啡胃痛到不行，勁寶安慰她，要她吃健康營養的紅蘿蔔，還拿水給她喝，讓她相當感動。

她因疫情不少演出延期或取消，她說，因為疫情最近有把生活過好，你能怎麼辦，你也只能這樣，用樂觀正面心態去想會過的。她最近開始復工，夫妻倆也已經恢復同床，她搞笑說「小王霸佔我的床3個月，現在有恢復正常」，指兒子是她和老公之間的小王。

她和好姊妹Selina、Hebe日前合體慶祝S.H.E出道20週年，3人先去餐廳吃飯，再去田家續攤，回憶起過往讓她們又哭又笑，Ella說，以前她們有些工作上的矛盾，讓她當時不悅卻不說話，這次聚會她們把話說開，誤會冰釋，她當場暴哭，「她們知道我當時的心情，我們默契實在太好了，謝謝她們沒有放棄我，我們一直是互相包容」。至於是否會有慶祝活動則順其自然。