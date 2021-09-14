潘緣（中）涉嫌跨國運毒，刑事局13日會同新北刑大持拘票、搜索票前往其住處搜索。（翻攝照片）

正妹女網紅運大麻遭逮 穿細肩雄偉上銬畫面曝光

36E正妹網紅潘緣身材火辣，使用加密通訊軟體軟體Telegram指揮跨境運毒，且只用虛擬貨幣收取販毒金額，企圖躲避追緝，刑事局偵四大隊專案小組於13日持搜索票與拘票逮獲潘緣、下游買家何男2人到案，訊後依毒品為危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

刑事局偵四大隊於今年7月間查獲陳男等人涉嫌從國外以茶葉罐包裝偽裝，運輸約2公斤大麻包裹入臺，因案情重大，隨即成立專案小組並報請臺灣桃園地方檢察署水股洪檢察官榮甫指揮溯源偵辦，深入追查其他不法犯罪事證。

警方接獲物流業者檢舉，稱跨國入境包裹經常投遞失敗，寄貨人或多度變更收貨地址與收貨人，經專案小組追查後發現，包裹中裝填的為大麻，暗中調查後迄今查獲至美國進口大麻約8公斤，並掌握部分買家。

專案小組調查指出，運輸大麻的幕後主嫌均使用加密通訊軟體Telegram以限時訊息傳送，交貨則使用假地址與假收貨人，讓物流公司白跑，借以測試大麻包裹是否受到警方監控。

潘女於交貨時，會將大麻放到山區的產業道路或廢棄工廠等無監視器、不起眼之處，讓買家自行透過經緯度編碼尋找商品，以不碰面的方式轉手，規避警方追查。不僅如此，潘女在收取販毒金額時，只使用加密貨幣，包括比特幣、泰達幣、乙太幣等，可說是花招百出。

刑事局13日會同新北市刑警大隊持搜索票及拘票至新北三重、新店地區搜索，拘提潘緣、與下游買家何男2人到案，現場查扣手機4支、疑似大麻菸草(毛重1.2公斤)、吸食器5組、電子煙油1罐、霧化器1支、電腦1臺等贓證物，全案詢問後依違反毒品危害防制條例移請臺灣桃園地方檢察署偵辦。

警方呼籲，大麻屬列管二級毒品，按毒品危害防制條例第4條第2項規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。刑責相當嚴重，切勿以身試法。