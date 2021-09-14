苗栗縣警局對中秋連假實施交通管制。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

中秋連假苗栗地區國道高乘載管制一覽表。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

2021年中秋節4天連續假期，將從9月18至21日，因應連假期間交通順暢與安全，苗栗縣警局已規劃中秋連續假期交通疏導措施、替代道路方案及國道交流道匝道管制措施，讓準備外出的駕駛朋友，可事先作好行程規劃，以避開交通尖峰。

交通疏導措施如下：

一、大湖、泰安風景區，下午3時以後，機動管制新外環道苗62-2線進出泰安風景區車流，泰安風景區車輛將由苗62線進出，減少苗62-2線與台72線交會處壅塞。

二、台13線三義木雕街及勝興車站，三義交流道至水美街沿線派遣交通崗燈控及取締違規停車。

三、南庄慢城，於交通尖峰時段在南庄外環道與西村大橋橋頭機動實施強制分流管制措施，引導車輛循西村大橋─西村聯絡道─縣道124線─中正路逆時針方式行駛，嚴格實施市區單行道管制，避免車流於南庄老街路段交會，並使用交通錐及連桿實施人車分道。

四、陸家苦花潭、通霄落日大道、拱天宮、好望角等網紅景點加強疏導作為及違規取締。

五、國道高速公路匝道管制措施：

(一)9月18日6至12時實施國1頭份及國3香山交流道南向入口匝道高乘載管制。

(二)9月20、21日（星期一、二）0至24時全日封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道。

六、台61線平交路口管制措施：

(一)封閉時間：9月20、21日15時至23時。

(二)封閉路口：冷水坑、中美里、保福路、竹南垃圾掩埋場及苗11線共5處平交路口。