許富凱（左起）、樓心潼、蔡振南、唐美雲、張書宇出席《孟婆客棧》線上記者會。（公視台語台提供）

改編自唐美雲歌仔戲團同名舞台劇作品的連續劇《孟婆客棧》，14日由總製作人唐美雲率主要演員蔡振南（南哥）、許富凱、張書宇、樓心潼一起受訪，新科金曲台語歌王許富凱首度演出歌仔戲，歌王前輩蔡振南對他疼愛有加，兩人互暱稱「小蜜糖」、「小甜點」，蔡振南搞笑地說：「我們每天和在一起，我就喜歡上他了，叫他小蜜糖跟他表白，愛要勇敢！當下他也非常勇敢問我『小甜點怎麼了』，然後我們就勾上了！」他並期許許富凱也要像自己一樣，不只抱回金曲獎，「三金」都要去拿回來！

眾演員對唐美雲為了《孟婆客棧》鞠躬盡瘁的付出與敬業態度感到欽佩，但數十年老友蔡振南卻氣噗噗，氣罵她扭傷腳卻不好好休息，隔天依舊坐輪椅去拍戲，結果又摔傷另一隻腳，「兩隻腳腫得跟豬腳一樣，小腿跟大腿一樣粗，連靴子都穿不進去！」他更氣的是，「已經站都站不起來、無法走路，她還要揹我！我60幾公斤捏！」他跑去要求導演改戲，但唐美雲卻堅持要照劇本安排揹他拍戲，且一拍就是兩、三個小時，揹了近10趟，也不閱易用替身，他生氣得瞪了她一整天，拍到最後兩人還都哭了，「妳是因為套在劇情而哭，我哭，是為了妳揹我的痛而哭，！妳腳都痛到不能動了！」

蔡振南演出《孟婆客棧》。（公視台語台提供）

唐美雲擔任《孟婆客棧》總製作人。（公視台語台提供）

俗話說「傷筋動骨一百天」，唐美雲坦言因為受傷後沒有好好休息，不管腳傷痛不痛，她覺得還可以走動、做事，就閒不住繼續拍戲，所以復原時間確實拖得比較久，「前幾天颱風來之前，受傷的地方，有血路塞住的感覺」，南哥一聽又心疼氣罵「就是後遺症啦！誰叫妳當初不好好休息！」聽到她回「再過幾年就好了」更忍不住作勢要打她頭。

許富凱演出《孟婆客棧》。（公視台語台提供）

許富凱在《孟婆客棧》演出有許多鬼點子的「小諸葛」，形容演出壓力大，《孟婆》主要演員對他而言都是大前輩，尤其自己戲劇資歷最淺，拍攝過程彷彿歷經戲劇夏令營般，戲拍完大家感情有如一個大家庭。唐美雲回憶當時邀請許富凱演出過程，是因錄製他與王彩樺主持的《黃金年代》，聽到他唱歌仔戲覺得好聽，立馬請他去錄音室錄唱一首歌試試看，許富凱原先以為僅是客串小角色，沒想到當工作人員拿了6本劇本給他時，才驚覺「第一集就有我，怎麼到第六集還有我！」瞬間感到頭皮發麻，還問經紀人「真的要接嗎？我好像沒有辦法」，後來還是硬著頭皮去了，一開始演出時只要一收工，他總跟經紀人說「3年內都不要再接戲了！壓力好大喔！」結果戲一殺青，享受演出過程挑戰後，反而常在問「什麼時候還要再拍戲啊？」

南哥稱讚他第一次演戲真的用心做功課，每次在後台都會認真問前輩怎麼演、怎麼唱，「這半年最囉唆就是許富凱，他很在意每個細節，所以讓我疼入心！演員演久會皮，但富凱很真心、有赤子之心，也很在意演得好不好，每次演完下來大家都鼓勵他演得好好」。

被問到如何與劇中前輩們相處，許富凱笑喊：「笑容與話題是不二法門。」南哥透露，其實他與許富凱在拍攝過程中上演「剉冰之戀」，一次拍戲空檔，坐在梳化間的他喊著好想要吃碗剉冰，沒想到貼心的許富凱就大老遠幫他買來了，笑喊自己的心就是被這碗剉冰給收買了。許富凱拿金曲後，南哥笑鬧著要他請客，他也搞笑耍賴「我有請你吃剉冰了啊！」

唐美雲補充：「南哥很照顧晚輩，取暱稱是為了拉近彼此的關係。」蔡振南說自己習慣是在拍戲現場，與每一位演員都甜蜜蜜，這樣對戲就沒有隔閡，尤其《孟婆》是喜劇，喜劇無法按照劇本一個字一個字來，「不熟怎麼會喜得起來？私下建立起情感，就會產生無中生有的創意！」但他也笑說，就是大家感情太好，拍戲半年點心吃不完，害他胖了5公斤，「增胖容易減肥難，但歡喜做甘願受，拍這部戲得到最多的就是好感情，大家建立了永久的感情」。

2021年度旗艦型連戲劇《孟婆客棧》將於10月17日起每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD將於10月17日上架，民視無線台將於11月8日起每週一至週五晚間6點30分播出。