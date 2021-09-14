抽獎獎項有手提袋、造型漁夫帽等5項精美小禮，限量100套。（陳彩玲攝）

基隆市政府推出台灣好行濱海奇基線三款全新套票，串聯最具特色人氣旅遊景點，並與插畫家小黃間合作，發行「基隆X小黃間限定卡」，即日起至26日，只要到三大線上通路購買套票就可以參加抽獎，獎項有手提袋、造型漁夫帽等5項精美小禮，限量100套。

市長林右昌表示，近年基隆觀光旅遊蓬勃發展，許多獨特景觀及在地特色也陸續在國際大放異彩，包括廟口夜市是全台唯一入選國際時尚雜誌Tatler推薦「世界20大名市集」、和平島公園是亞洲唯一獲頒「ISO20121永續認證」、阿拉寶灣入選美國中文網全球21個最美日出觀測點，值得基隆人驕傲。

觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，台灣好行濱海奇基線今年推出三款全新套票，包括主打悠遊市區歷史風光的「城市漫旅藝文遊」，內容包含小黃間限定卡、陽明海洋文化藝術館門票、DIY券、和平島公園門票，以及基隆精選咖啡廳下午茶組三選一，原價600元特價399元；玩遍基隆熱門打卡景點的「基隆青春山海行」，內容包含北北基好玩卡交通票卡、海科館主題館門票、深澳鐵道自行車單程體驗券，原價580元特價380元。

最後，是欣賞全台獨一無二和平島美景的「和平島嶼樂活遊」套票內容包含北北基好玩卡交通票卡、和平島門票及島內咖啡廳飲品二選一，原價410元特價350元；今年更首度推出「基隆好行大禮包」虛擬電子票，內容包含好行乘車一日卷、百年連珍餅店伴手禮、遠東泡泡冰、泉利米香手繪禮盒，只要掃瞄QR Code就可以搭乘好行及嘗遍基隆特色伴手禮，原價365元特價250元。

曾姿雯說，基隆近年有許多在地優秀青年，表現皆相當亮眼，今年與在地插畫家小黃間合作，推出「基隆X小黃間限定卡」，並結合線上購物抽獎活動，即日起至9月26日，只要到三大線上通路（易遊網、鳳凰旅遊、燦星旅遊）購買套票就可以參加抽獎，獎項有小黃間設計手提袋、造型漁夫帽、環保提袋、口罩收納袋、基隆X小黃間限定卡等多項好禮