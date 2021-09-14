瑞銀投資銀行研究部首次發布寵物行業研究報告，強烈看好大陸寵物行業未來的發展，根據瑞銀的互動模型，對標發達國家，2025年大陸寵物市場規模可達到5000億元（人民幣，下同）以上，年複合成長率（CAGR）為20％。

瑞銀指出，大陸寵物行業起步晚，目前仍處於快速發展期，對標海外市場，大陸寵物市場仍有較大的發展空間。近年來隨著本土企業加大布局國內市場，國產替代的腳步正在加快。

報告指出，2020年，大陸寵物市場的規模為2065億元，過去十年大陸寵物市場規模的CAGR達到了31％。

瑞銀估計，2025年大陸寵物市場規模可達到5000億元以上，一方面，大陸養寵滲透率偏低，單身人群的增多以及老齡化的加速，將提升養寵滲透率；另一方面，大陸人均寵物消費額仍有提升空間。80／90後和高收入人群逐漸成為寵物市場的消費主力，對產品的定位更加品質化和高端化；同時，智慧產品的出現以及寵物更加精細化的管理都將提升人均寵物消費額。

寵物食品是寵物板塊最大的細分板塊（2020年占比39％），當前行業格局仍然分散，2020年大陸前十大企業的市場占有率僅為30％，且以海外企業為首。

瑞銀認為，大陸國內寵物食品企業有望快速崛起，主要基於寵物行業規範程度的提升，電商管道的快速發展以及國產品牌認可度的上升。參照海外的發展經歷，大陸有望出現優勢明顯的本土頭部企業。