國際導演李安的經典情慾電影《色戒》，破天荒尺度在當時引起轟動，也意外捧紅女主角湯唯，男主角梁朝偉更是再創演藝生涯顛峰，然而李安一開始在尋找飾演女主角「王佳芝」的演員時，其實考慮過舒淇、章子怡、大S等人，其中大S過去提起此事就透露，她怎麼都無法接受。

大S過去曾在節目上提到，她當時到《色戒》試鏡現場，被要求當場脫衣服，要立刻試劇本中的幾場激情戲，很多女演員都被這種選角方式嚇到打退堂鼓，大S也選擇離開，透露自己全身都在抗拒，儘管助理和工作人員都勸她試試看，但她最後還是無法接受。

大S也直言：「即使配置了5個天王也不會演。」但她也表示，無論是誰透過這部電影成名，都值得大家的稱讚和掌聲，畢竟這真的非常不容易，而當時還是新人的湯唯最後也確實因此爆紅，儘管後來遭到冷凍，她還是靠著實力和不放棄的精神，在電影圈闖出一片天。

湯唯因飾演女主角「王佳芝」爆紅。（圖/翻攝自微博）

事實上，李安曾表示：「我心中的王佳芝，該是氣質典雅，身材極好，身高在164到168公分之間，視覺年齡則在19歲以上，但不要超過23歲。」在他心目中最完美的人選就是劉亦菲，李安甚至找上舒淇，本以為對方演過大尺度電影會答應，仍被拒絕。