2021年軍民聯合防空（萬安44號）演習15日下午1時30分至2時實施，由全國各縣市同步實施警報發放演練。新北市金山警分局表示，演習當日「警報發放」及「演習手機簡訊發送」，採不管制、不避難、不疏散，全國同步沒有分區「3不1沒有」，防疫期間避免群聚，平時演練提高敵情意識，落實防空設施整備，確保生命財產安全。

金山警分局規畫相關整備工作，以「3不1沒有」口號，呈現演習當日不管制、不避難、不疏散；全國同步沒有分區，提醒民眾演習當日注意事項。萬安演習車輛、行人不實施管制、各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高速鐵、公路及捷運車輛，均正常起降、靠離與行駛。

各機關、學校及全體民眾正常作息，公、民營工廠、公司照常營運，無須關閉門窗及實施人員與燈光管制。

另外新北市警局特於「新北市iPolice」及警政署「警政服務」APP，增設防空疏散避難專區，讓民眾可立即查詢知曉離自身最近的防空避難位置；國防部將於演習當日下午1時30分，利用「空中威脅警告系統」發送演習手機簡訊，提醒國人注意演習相關事項，並於下午2時發送演習結束訊息。

金山警分局長林詮峰指出，萬安44號比照去年實施「警報發放」及「演習手機簡訊發送」，不實施人車管制及人員疏散避難，提醒民眾防疫期間避免群聚，平時演練提高敵情意識，落實防空設施整備，才能確保生命財產安全。