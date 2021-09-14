「阿伯用他前面的屁股，壓在我這裡！」11歲有輕度身心障礙少女向老師揭發遭鄰居阿伯性侵。少女雙親在2017年12月間有事外出，將女兒託給老鄰居59歲的阿明照顧，沒想到竟遭玷汙。阿明到案先坦承觸碰少女下體，經數度改口，最後辯稱他不舉，否認強制性侵。台中高分院更一審依妨害性自主等罪判7年2月，仍可上訴。

少女在6歲多與家人搬到阿明家旁，兩家互動關係密切，阿明自2016年間起常到少女家喝酒，少女父母有時會拜託他幫忙照顧，明知少女心智缺陷，案發時就讀國小4年級，年約11歲，少女喊他「阿伯」。

學校老師在2018年1月間察覺少女有異，輔以兩性娃娃溝通，竟查出她遭鄰居阿伯性侵，緊急通報、告知家長，帶少女驗傷採證，少女私密處有多處舊裂傷，但疑因距案發已有相當時日，並未採驗到與阿明相符的DNA型別檢體。

經司法詢問員以「人體圖」輔助檢察官偵詢，少女指述，阿伯說，他們在辦事情，「用他前面的屁股（比下體）」，「壓在我這裡（比手勢）」，阿伯還叫她不能跟別人講。至於被性侵的時間及次數，她只說：「好多次」，後來改稱「不記得」，無法明白陳述。

阿明在警訊時坦承，他在2017年10、11月間某日及同年12月間某日晚間的7時許，曾2次猥褻少女，後又辯稱，案發時有喝酒，不知有無對少女下手。在更一審時則辯稱他因不舉，「沒有對少女怎麼樣」。

一審依對未滿十四歲、心智缺陷之女子犯強制性交罪，判刑8年6月；阿明不服上訴，二審依強制性交未遂罪，判刑3年8月；檢察官不服上訴，最高法院發回更審。

更一審法官認定，少女已明確描述被性侵害，事證屬明確，而被告阿明說詞前後矛盾。少女母親作證說，她曾在2017年12月上旬，曾因照顧另名生病的女兒，將少女拜託阿明照顧，足為犯案自白補強佐證。但被告對警訊時曾自述2017年10至11月間的強制性交犯行，事後堅決否認，法官認為不可單以此作為認定的唯一事證，而將原判決此部分撤銷，改判無罪。

事後，被告與被害人調解成立，並賠償80萬元，請求酌量減輕其刑。更一審法官審酌被告身為鄰居長輩，臨時受所託暫代照顧，本應關懷照顧年幼及有身心障礙少女，竟還違反她意願強制性交，嚴重損害影響身心，所為客觀上不足以引起同情，依對未滿14歲、心智缺陷之女子犯強制性交罪，處有期徒刑7年2月。