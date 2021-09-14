《她和她的她》女主角許瑋甯角色極具挑戰性。（八大提供）

《她和她的她》由資深電影監製葉如芬（中）監製、卓立（左二）執導，網羅許瑋甯、温貞菱、李霈瑜擔綱演出。（八大提供）

《她和她的她》李霈瑜飾演的角色性格熱血、耿直。（八大提供）

《她和她的她》温貞菱飾演富家千金。（八大提供）

戲劇製作公司「四方四隅」攜手金獎團隊「華文創」共同打造首部原創影集《她和她的她》，14日正式公布主創團隊，《她和她的她》由電影資深監製葉如芬擔任監製，曾入圍威尼斯、柏林等多項國際影展的卓立導演執導、劇本由金鐘編劇溫郁芳操刀，女主角網羅曾獲台北電影獎影后及金鐘獎最佳女配角殊榮的許瑋甯擔綱演出，男主角則為電影《七月與安生》男主角李程彬出任，其他演員包括金鐘視后温貞菱、以演出電影《消失的情人節》入圍金馬獎最佳女演員的李霈瑜、以及金獎帝后賈靜雯、吳慷仁等，卡司堪稱一時之選，也再創台灣原創影集製作規格的新里程碑。

《她和她的她》於今年5月初開拍，因疫情升溫團隊一度暫緩拍攝工作，8月初劇組復工，預計10月殺青。這次在《她》劇有吃重演出的女主角許瑋甯，劇情設定她在國中求學時遭遇侵犯，原是對未來充滿期待的少女，自此被推入無止盡的創傷深淵，角色極具挑戰性。對此許瑋甯表示，每個人碰到壓力、創傷的承受度、成長狀態反應不一樣，這部作品吸引她的地方，「其實這種壓力的創傷百百種，詮釋出一種是大家看到後會有心理的連結，甚至是可以帶著大家從壓力創傷慢慢走出來，你得自己先有陽光才能照亮別人，所以我這角色就是帶領大家走向陽光感受溫暖的角色。」

許瑋甯收到劇本後，透露在開拍前的兩個月一直帶著角色生活，並看各種與角色相關的書籍，兩個月時間慢慢跟這個人物貼近。她說，很幸福的是前製期很充裕，導演卓立安排讀本會挑角色裡重要的場次，大家不厭其煩的一直討論。以前曾扮演類似療癒者的角色，但這次是純粹自己從內心開始破碎之後再完整回來，是一個進入到心裡面的角色，非常大的挑戰。

故事裡陪伴許瑋甯走過高中時期的同學温貞菱、李霈瑜，分別談到各自詮釋的角色。温貞菱飾演富家千金，她特別去觀察身邊家境優渥的朋友，為了這部戲她調整自己肢體儀態跟說話方式，「我平時沒注重自己的坐姿站姿，這段過程即使下戲後也逼自己在日常生活中盡量像個lady。」另外，飾演角色的性格熱血、耿直，且勇於和體制衝撞的李霈瑜，透露內心一直在等待這個故事出現，所以看到劇本時非常感動，「讀了一些創傷症後群的文件，身邊的確有這樣的朋友，希望這故事可以療癒破碎的心及需要幫助的人。」

原創影集《她和她的她》60分鐘共計八集，由贏得多項金馬獎殊榮肯定的葉如芬擔任監製，近年葉如芬以《大佛普拉斯》、《陽光普照》、《同學麥娜絲》及《消失的情人節》等等，從「金馬獎」到「奧斯卡」等國際影展上皆大放異彩，對於首次跨界電視小螢幕，帶領金獎團隊「華文創」與「四方四隅」合作並共同製作推出《她和她的她》，葉如芬表示，過往參與電影拍攝時，很多故事礙於篇幅長度，說不夠清楚明白，會有些遺憾，而影集可以彌補這些，以一種說滿豐富的故事型態跟觀眾更為接近，「這也是我願意參與《她和她的她》以女性角色為出發點的初衷。」葉如芬進一步表示，八大電視願意開啟新的合作方式，打開胸襟，傳統電視台要突破現有的窠臼，與有著資金潛力及熱鬧的網路平台投資影集相互競爭，其實滿好的，樂見其成。

另擔任《她和她的她》編劇、也是「四方四隅」創意總監的溫郁芳，過去寫過各類題材的她，包括《波麗士大人》、《含苞欲墜的每一天》等，溫郁芳表示，籌備多時的《她和她的她》透過類型包裝議題的影集，主要想探討的是女性在台灣社會面對的各種困難與侵害，也是一個關於後來怎麼了的故事。故事試圖從各方面去拆解身為女性所受到的箝制之外，故事主線也因女主角「林晨曦」曾遭受身體上的傷害變得深沉複雜許多。