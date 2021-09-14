隨著立陶宛日前宣布將與台灣互設代表處，北京相繼祭出召回外交大使、限制貿易等措施，立陶宛則積極部署聯美抗陸以為因應。為此，立陶宛外長藍斯柏吉斯，13日啟程赴華府訪問，與美務卿布林肯會晤，共商如何因應北京壓力等議題；另一方面，白宮國安顧問蘇利文同日也致電立陶宛總理莫尼特，表達力挺該國對抗北京威脅。然而，聯美抗陸恐怕只是表面，立陶宛背後恐有拉攏美國以抗俄國的味道存在。

根據立陶宛外交部聲明，藍斯柏吉斯將與美國務卿布林肯針對雙邊合作內容，如何強化彼此經濟連結、國際與區域面臨的安全挑戰、與中國大陸的關係等議題進行討論。其中，兩人將會重申一個跨大西洋聯盟以因應前述問題的重要性。

在結束與布林肯的會晤後，蘭斯柏吉斯將拜訪美國官員、政界、學界與商界人士，訪問對象將包含白宮官員、美參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）、華府「大西洋理事會」等智庫成員，以及投資立陶宛的美國企業與在美的立陶宛社群。

此外，蘭斯柏吉斯也會參加包括德國馬歇爾基金會、歐洲政策分析中心等智庫活動。

另一方面，美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文13日也和立陶宛總理莫尼特通話。面對北京日前要求立陶宛撤回駐北京大使，並將大陸駐維爾紐斯大使召回，以施壓立陶宛宣布與台灣互設代表處，蘇利文強調美方對立陶宛全力支持。

白宮聲明指出，兩人的交談肯定雙邊關係的力量。雙方不但討論如何強化經濟、外交與國防合作；蘇利文更重申立陶宛正面臨北京的威脅，而美方將強烈支持立陶宛。

事實上，為因應俄國的威脅，蘭斯柏吉斯除了與美方加強關係外，在訪美前夕，他也出席在拉脫維亞首都里加（Riga），舉行的波羅的海三國與波蘭首次4+4外交與防長會議。

根據立陶宛外交部新聞稿，這次會議的重點在於強化波羅的海國家與波蘭的嚇阻、防禦能力，以及如何因應地區安全挑戰。與會部長們一致同意，美國與區域其他北約盟國持續的存在，是維持嚇阻可信的重要關鍵。

蘭斯柏吉斯更強調，美國與北約盟國的軍事駐紮，是立陶宛外交與安全政策的首要優先任務之一。隨著當地安全環境的變化，歡迎更多的北約盟國前來該區域駐紮。

從立陶宛聯美，加強與波羅的海其他國家、波蘭等國的外交與軍事互動來看，立陶宛挺台不僅是基於雙方擁有對抗共產勢力的共同歷史，以及看上台灣半導體優勢外，更有藉此拉攏美國、強化美國與北約在波羅的海軍事力量，以嚇阻波羅的海國家最大威脅俄國之意。