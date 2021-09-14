近期疫情再起，造型師李明川分享個人「心情美麗祕方」，舒緩不安感，他以自身為例，當不能到餐廳用餐時，居家料理擺盤的儀式感很重要，當防疫口罩時時刻刻掛臉上不能取下，強化眼妝可讓自己減齡亮眼更漂亮，不過他也忍不住自爆，日前住家社區泳池開放，因太興奮急著去泳池下水解悶，沒想到尷尬出糗，樂極生悲。

疫期期間不少網友私訊詢問李明川，戴口罩眼妝怎麼化最好看？他透露，重點是「臥蠶」，他在YouTube頻道《物物貝勾勾》上公開「口罩減齡大眼術」秘訣，示範近來很夯的「眼瞼下至妝」，他也開玩笑說：「臥蠶跟眼袋有甚麼不一樣？就是少女跟熟女的差別啦！」除在眼睛下方製造光澤感，上眼影bling bling，讓眼睛有放大效果，更有女人味，他提醒，「下眼線切忌用黑色眼線筆，會變成老妹！」建議使用咖啡色系或帶有光澤的眼線筆。另眼部的保濕很重要，「如眼周乾，妝上不去，怎麼樣都不會變漂亮。」

李明川之前居家「自煮隔離」，變身大廚「阿川師」，在臉書分享各式創意料理，精心擺盤，色香味兼具，尤其把晚餐端上陽台，搭配夕陽美景，被網友大讚：「簡直把食物當花一樣擺。」近來疫情逐漸恢復，李明川也開始報復性工作，下廚的時間少了，反而讓他有點不習慣，他笑說：「好幾天沒自己做菜，竟然有點手癢，這算是疫情後的新毛病嗎？」

泳池開放後，李明川趁空檔到社區游泳池消暑解悶，他因皮膚太白很害羞，游泳前必會先在更衣室戴好口罩、泳帽、蛙鏡，全副武裝遮好遮滿，沒想到他一看到泳池太興奮，忘記先把口罩摘下就跳進水裡，馬上被水嗆到，上岸後狼狽戴著溼答答的口罩也不能拿下來，原以為不會被認出，此時救生員對他說：「李先生，剛剛還好嗎？」他尷尬不已，內心直喊「真的太丟臉了」，趕緊故作鎮定火速上樓。