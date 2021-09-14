由於本周生成的另一場風暴可能影響德州產量，周二原油價格再創6周新高。在颶風艾達（Ida）重創墨西哥灣沿岸地區後，迄今美國的原油生產尚未完全復原。

周二國際油價連漲第三天，目前布蘭特斯油上漲0.69%，報每桶74.02美元，稍早前一度升至74.18美元，創下6周新高。

美國期油目前漲0.84%，報每桶71.04美元，稍早前一度站上71.14美元，創下8月3日來新高。

由於墨西哥灣原油生產的復原進度緩慢，周一隔夜市場，紐約期油收漲1.05%，為每桶70.45美元。倫敦布蘭特期油收漲0.81%，為每桶73.51美元，兩合約雙雙創下8月3日以來的最高價。

因另一場暴風正逐漸逼近，墨西哥灣的海上原油生產平台自周一起開始進行人員撤離，岸上的煉廠也開始進行防災準備。

美國氣象單位表示，熱帶風暴「尼可拉斯」（Nicholas）正以每小時70英里風速朝德洲海岸逼近，可能在登陸之前進一步增強為颶風，將對遭到颶風艾達重創的德州沿岸和路易斯安那州造成威脅。

樂天證券大宗商品分析師Satoru Yoshida表示，投資人擔心「尼可拉斯」可能使墨西哥灣供油中斷的情況更加惡化。

根據美國安全和環境執法局（BSEE）的數據，在颶風艾達重創路易斯安那州沿岸兩周之後，截至周一，墨西哥灣地區超過4成的原油和天然氣生產仍處於停工狀態。

惟日產證券研究部總經理Hiroyuki Kikukawa表示，這波油價上漲可能不會持續太久。市場上漲的空間有限，因為美國夏天駕車旺季已近尾聲，且美國和中國都計畫釋出原油戰略儲備，再加上伊朗可能恢復石油出口，這些都可能使原油供應增加。