高雄科技大學營建系師生於今年8月下旬到茂林區多納國小義築生態池。（摘自高科大網頁／林瑞益高雄傳真）

不受疫情影響，高雄科技大學營建系組織師生成立的角映義築團隊今年持續走入偏鄉多納，透過教育部USR「安居桃花源．港都山線韌性城鄉營建計畫」，在偏鄉打造生態池，藉此加強學生的實作經驗。

高科大營建系組織師生成立的角映義築團隊已有6年歷史，一直維持師生聯手走入實務場域動手做、做中學的教育模式，把課堂專業帶到偏鄉實踐並回饋社會。高科大師生於八月下旬到多納國小，花了11天的時間，整建生態池。

高科大營建系主任林建良說，今年的計畫接續去年的成果，去年該團隊協助茂林國中興建校園生態池，呼應茂林區著名的紫斑蝶復育工程，為環境永續貢獻心力。今年則是進入茂林區多納部落，到多納國小規畫打造兼具在地特色與生態教育意義的生態池。

此生態池結合環境整體性的木構裝置的入口意象，讓生態池周邊延展的空間，成為學生體驗水生植物的實體教育環境場域，具有永續發展教育意涵的生態廊道。

從基地勘查、設計到建造，都由營建系學生親手完成，校方希望，透過此課程能夠同時實現回饋偏鄉發展、精進教學內容，以及加強實作的經驗回饋，是非常有意義的學習體驗。

此校外實作課程也獲得眾多營建系校友與企業的認同，由高科大校友華洲營造董事長譚本榮為首，串聯了華洲營造、華麒工程、玉簧科技等多家公司，贊助高科大義築團隊前進偏鄉，透過親手做得到的感動，引導學生關懷地方，落實USR（大學社會責任實踐）計畫。