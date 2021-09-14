儘管Delta變種病毒仍在擴散，但全球大型企業CEO對企業前景發展越來越樂觀，根據KPMG所做的全球CEO前瞻大調查顯示，6成的CEO對未來3年的全球景氣發展充滿信心，高於1-2月時的42%，顯示他們對全球景氣發展的信心已恢復到今年以來的最高水準，也是疫情爆發後最樂觀的預測。

2021年KPMG全球CEO前瞻大調查 (KPMG 2021 CEO Outlook)訪問了1300多位全球CEO，有8成的CEO表示他們準備在未來3年內執行收購案，主因預期全球經濟將走強，促使CEO投資於擴展業務及業務轉型，69%的CEO將以合資、併購、策略夥伴等非本業的營運策略，作為企業成長策略。

調查發現，CEO認為政府需要實施紓困振興方案，才能實現淨零排放目標；有7成5的CEO認為疫情期間的公共財政壓力，加強了全球租稅體系多邊合作的急迫性；另外，有3成的CEO計劃在未來3年內將其超過10%的收入投資於永續發展的措施及計畫。

KPMG全球主席兼執行長Bill Thomas表示，儘管疫情造成持續的不確定性，但CEO對於全球經濟強勁復甦越來越深具信心，這樣的信心使企業CEO抱持積極的成長心態，雖然採用倚賴非本業的成長策略是當務之急，但全球CEO也在尋求倚賴本業成長的機會，同時持續評估未來的工作的模式，以確保其能吸引頂尖人才加入。

KPMG安侯建業主席于紀隆也表示，在氣候變遷和疫情雙重危機下，全球經濟面臨空前挑戰，CEO也從重創中意識到企業轉型及風險管理的重要性，開始積極調整商業策略及正視永續行動的影響力。儘管Delta病毒仍肆虐全球，但對經濟的衝擊明顯較2020年來得減弱，也讓CEO們對全球經濟復甦充滿信心。