滅絕的物種能起死回生？一家生物科學公司今天打包票號稱辦得到。他們將運用新興科技，讓長毛象再次現身北極凍原。

與美國哈佛大學遺傳學者合作的新公司Colossal說，公司正在進行的物種「起死回生」行動，或能建立一種可修補受損或失落生態系統的可用模型，有助減緩、甚至中止氣候變遷的影響。

Colossal執行長兼共同創辦人藍姆（Ben Lamm）表示：「過去人類從沒辦法借助這種科技的力量，透過讓絕種動物再生來重建生態系統、療癒地球、保護地球的未來。」

「除了把長毛象這種古老的滅絕物種帶回來，我們也將運用我們的技術，保育瀕臨絕種、極度瀕危的物種，並讓人類也有份造成死亡的動物重新活過來。」

長毛象已在距今約4000年前滅絕，但過去北極大部分地方都看得到牠們的蹤跡。這種草食動物和早期人類共生共存，人類獵捕牠們為食，還會把牠們的長牙和骨頭做成工具。

最近數十年，科學家持續發現長毛象的長牙、骨骼、牙齒和毛髮等，試著從中抽取DNA進行定序。現在Colossal打算把長毛象的DNA定序植入亞洲象的基因組，創造「亞洲象－長毛象混種」。

Colossal在官網上說，亞洲象和長毛象基因組成99.6%雷同。

共同創辦Colossal的邱契（George Church）是哈佛醫學院知名遺傳學家與遺傳學教授，他運用創新技術推動物種復活。

他說：「追尋這種偉大願景時發現的科技，可在保育等方面創造非常重大的機會。」

長毛象遼闊的遷徙模式，被認為是維護北極區環境健康的重要關鍵。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1100914