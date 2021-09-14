基隆潮境海灣吸引許多潛水客、海洋志工關心，國立海洋科技博物館為讓研究與觀察具多元性，運用玻璃纖維複合材質，建造一艘命名為「潮境方舟1號」的船舶，未來將執行海灣環境監測、生態修復等任務，以及支援環境教育活動，守護望海巷海灣。

海科館長陳素芬指出，潮境方舟1號是運用含玻璃纖維成份的複合材料建造而成的船舶，其特色為質輕、耐腐蝕、高強度，且容易塑造船，估計船身長約12.8公尺，寬約3.6公尺，可乘坐22位成員，包括船長與船員，將是台灣博物館界第一艘量身定作的船舶。

陳素芬說，潮境方舟1號的另一項特色是船底有透明觀景視窗，在海水清澈度良好時，可用來觀察海底的生態環境，有利於海灣環境監測、生態修復及相關研究運用，也能提供民眾親臨海洋的體驗，預計今年底或明年初可展開任務執行與體驗。

海科館研究典藏組主任施彤煒分享船體製作過程，需經開模、積層、離模及接合等步驟，其中積層較為複雜，是模具製作完後，使用玻璃纖維及合成樹脂材料，一層層塗在模具內，小船通常6至10層，就可達到一定的強度與厚度，另外，施作時，空氣中的濕度也必須低於85％，否則會影響其效果。

海科館表示，未來民眾在參觀主題館船舶廳或水產廳後，可搭乘潮境方舟1號親臨體驗，了解船與海洋的關聯，另外，將規畫與當地漁民結合，進行生態修復，為海洋永續努力。