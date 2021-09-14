3艘國際商船停靠高雄港傳出多名船員染疫，高市衛生局共匡列295名接觸者，最新採檢報告出爐，295人PCR全為陰性。高雄市長陳其邁14日一早至高雄港視察，宣布邊境管制加嚴，強化港埠防疫措施。

陳其邁表示，近兩周內3艘貨輪，航行經過香港、大陸、菲律賓、日本、韓國等港口，被通報發現確診個案，14日一早他也到高雄港陪同交通部次長，會同港灣公司、中央流行疫情指揮中心人員就每個環節仔細檢查。高市府和專家小組、港務局、港務公司、港警開會後，決議全面性提升境管。

3艘國際商船停靠高雄港傳出多名船員染疫，295名接觸者最新採檢報告出爐，全為陰性，高雄港埠防疫措施也跟進加嚴。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

崗哨進出人員都要登記時間地點，岸邊工作者或碼頭區未登船的工作者也要落實實名制。

3艘染疫國際商船，295名接觸者最新採檢報告出爐，全為陰性。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

針對登船的梯口，禁止非工作時段降梯，需安排專人監督管理，非經核定、非必要閒雜人等，不得登船。所有登船人員均須落實實名制，並應配戴口罩、手套、護目鏡、隔離衣，並設有監督複查機制，每日登離船報衛生局備查，高雄港務公司及航港局採定期或不定期稽查。

中秋節將至，陳其邁再次呼籲，與同住家人烤肉習俗不能免，若有從台北或新北市返家的人，務必戴口罩，盡量能減少共餐的狀況。

關於疫苗施打，黃卡遺失的民眾可帶身分證健保卡到衛生所申請補發。登記施打BNT的學生，國中為96％，高中為92％，陸續統計中 。施打完當天甚至隔天、隔兩天有不舒服、發燒症狀的學生，可以請防疫假，家長也可以請防疫假。