知名直播主連千毅近日接連邀請「FBI帥哥」鄧佳華、澎恰恰加入直播，連千毅今（13日）則發文透露，將邀請72歲盲人歌手李炳輝接商演，希望能幫助李炳輝，連千毅暖舉引發外界熱議，不過也有人留言開酸：「你真正整天欸、你是在當演藝圈大班是不是！」對此，連千毅也現身回擊：「你好，那你我一人一百萬，來幫助社會，好嗎？」

72歲盲人歌手李炳輝近日被網友直擊，到菜市場賣唱，靠著日賺4、5百元過日子，李炳輝拖著年邁身軀演唱，讓人看得格外不捨，就有網友到連千毅直播中留言，希望連千毅能幫助李炳輝，對此，連千毅今則發文表示，他可以幫忙「今天有請我們公司的經紀人，開始聯絡，準備安排一場商演給李大哥，讓李大哥來賺錢」，希望可以幫李炳輝的忙。

連千毅感嘆：「大哥老了，也是需要有個收入，不然難以維持」，連千毅表示，李炳輝的成名曲《流浪到淡水》、《來去夏威夷》相當經典，他還預告：「經典的老歌，要重現了」，也讓外界相當期待。

連千毅暖舉吸引正反兩面評價，有網友留言：「謝謝幫助弱勢！感恩」、「欣賞行動派的人」、「哥！真的是行動派的！用行動表示」，不過也有人留言酸：「你真正整天欸、你是在當演藝圈大班是不是！」對此，也釣出連千毅正面回回擊：「你好，那你我一人一百萬，來幫助社會，好嗎？」