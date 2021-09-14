高市議員李雅靜聯合社會多個善心團體，幫助因疫情生計困頓的弱勢生。有學校籃球隊員分享家中父母經營攤位生意受疫情影響，感謝許多人幫忙，解決上學註冊問題。（高市教育局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市議員李雅靜發起「青年有愛．學子無礙」公益助學活動，號召多個社會團體獻愛心，14日在鳳山區青年國中啟動「i See Youth」計畫，協助逾60位弱勢生，包括註冊費、午餐費、學習費及畢業旅行費用等，讓學生無後顧之憂安心就學。

新冠肺炎疫情衝擊社福邊緣學生家庭收入，青年國中校內有對雙胞胎在校生的單親母親透露，因疫情影響，原本擔任臨時工賺取薪資的機會全部沒了，再加上孩子在家學習開銷更大，可否先將孩子們已繳交的午餐費用退還，否則家裡恐面臨斷炊危機。

另名領有身心障礙手冊、由阿嬤隔代教養的籃球校隊學生，家中經濟本來靠阿嬤路邊擺攤賣小吃賺取微薄收入，但因疫情無法營業，該生面臨個人球鞋、相關防護器具及未來相關比賽及移地訓練需自付的費用無力繳交，心生放棄夢想念頭。

青年國中校長林月盛及家長會長吳文德獲悉後，立即啟動該校已推展數年的「i See Youth」關懷守護弱勢學生機制，身兼鳳山西區扶輪社長的市議員李雅靜議員也邀請高都青商會、高雄市凱旋慈善會共同募得15萬元，捐助給青年國中社福邊緣戶學生，盼拋磚引玉喚起社會各界關注，引入更多社福資源。