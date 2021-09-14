蘋果秋季發表會在即，台灣蘋果供應鏈業績表現卻平平，日媒報導，半導體廠商業績雖旺，電子代工廠（EMS）表現疲弱，拖累2021年8月台灣IT廠總體營收創今年以來最小增幅。

據日經新聞先前報導，晶片以及電子零組件短缺等問題，讓台灣廠商即便擁有龐大訂單，依舊無法大量生產產品供貨蘋果。根據2021年8月列入「Asia300」成分股的19家台灣IT廠商總體營收1兆998億元，僅較去年同期增長0.8%，雖連11個月成長，但較前月的增長6%表現來看大幅萎縮，創今年最小增幅。

報導提及，營收增幅收斂的情況，尤其發生在供貨給蘋果的EMS業界最為明顯。替蘋果生產6成以上iPhone的鴻海，去年11月至今年6月期間持續交出2位數營收增長，但7月增幅僅3.6%，主要就是零組件缺貨所致。

疫情推升台灣電子業出口表現強勁，讓台灣企業在去年下半年持續今年春天有強勁成長，不過，5月情況發生變化，8月明顯出現不同情況。全球因為晶片短缺、產品調漲報價，半導體廠商業績繼續強勁，台積電8月合併營收大增12%，台灣IC設計龍頭聯發科也增加31%，晶圓代工二哥聯電增加27%。

鴻海等電子代工廠卻因為晶片短缺、生產線停滯，加上Chromebook需求觸頂，導致相關供應鏈營運陷入萎縮，鴻海8月營收萎縮8%，和碩與廣達則是分別大減19%、20%。

台灣晶圓代工產業掌握全球超過6成市占率，並包辦9成伺服器、8成PC以及9成iPad的生產占比，供應給陸美日等大型科技公司，台灣的電子業表現也成為全球IT景氣領先指標。