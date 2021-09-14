鹿江國際中小學「鹿港傳藝教育基地」，提供專業的場地打造鹿港木作、泥作與瓦作等傳統工藝的學習空間，請來大師級師資傳授技藝，平日由中學部學生進行生活科技課程，課餘周末則開放招生，讓一般民眾免費報名上課習藝。（謝瓊雲攝）

鹿江國際中小學「鹿港傳藝教育基地」，提供專業的場地打造鹿港木作、泥作與瓦作等傳統工藝的學習空間，請來大師級師資傳授技藝，平日由中學部學生進行生活科技課程，課餘周末則開放招生，讓一般民眾免費報名上課習藝。（謝瓊雲攝）

鹿江國際中小學「鹿港傳藝教育基地」，提供專業的場地打造鹿港木作、泥作與瓦作等傳統工藝的學習空間，請來大師級師資傳授技藝，平日由中學部學生進行生活科技課程，課餘周末則開放招生，讓一般民眾免費報名上課習藝。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府首創運用學校空間、結合學校課程，在鹿江中小學建置「鹿港傳藝教育基地」，14日由彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏共同揭牌啟用，盼能發揚鹿港傳統工匠技藝，蓬勃發展、同時向下扎根。

彰化縣文化局爭取文化部經費辦理「千帆入港─再造歷史現場」，為了修復具文化歷史價值的鹿港老屋重現歷史風華，進一步打造「國寶工務店」傳承國寶匠師技藝絕活，將早年台灣廟宇、街區建築營繕工程中，常見的漢式或日式木作、泥作及瓦作（土水）等技術，發揚推廣。

王惠美表示，「一府、二鹿、三艋舺」，鹿港文風鼎盛且早年是發達的商港，除了廟宇、書院等文祠武廟建築，豪門大宅也很多，走得多是低調、卻很有料的路線，因而造就了許多優秀的工藝匠師，作品值得細細欣賞品味。

文化局長張雀芬說，傳藝教育基地，未來將透過導覽人員培訓、匠師工作坊、傳習課程等，推廣傳統工藝營繕技術，並結合中學生活科技課程，將傳藝知識向下扎根，提升在地學子的參與及認同感。

校長黃俊偉表示，學校每周為7到9年級，各安排一堂傳藝生活科技課程，邀請細木作工藝大師王肇楠授課，讓學生在實作中，慢慢領略傳統工藝之美。

自9月18日至12月26日的周末時段，文化局也安排錫工藝、傳統木雕及木作課程，請來陳志揚、施懿紋、王肇楠等人親自授課，且課程全程免費招生，名額有限、採線上報名，詳情可至文化局官網查訊。