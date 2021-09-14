德意志銀行於十年前啟動「年度藝術家」系列嘉許活動，適逢今年為十週年紀念，在顧問策展人Victoria Noorthoorn、Hou Hanru及Udo Kittelmann的一致推薦下，德意志銀行今年首次同時頒發殊榮予三位藝術家Maxwell Alexandre（巴西）、Conny Maier（德國）及張徐展（台灣），台灣新銳藝術家張徐展連2年入選。

張徐展於1988年在台灣出生，成長於一個經營傳統紙紮人偶已有百年歷史的家庭。在台灣，紙製人偶通常在宗教儀式和喪禮中使用，以紙漿製成，造工精美細緻。張徐展的定格動畫電影，正好利用道具裝置營造沉浸式體驗，帶領觀眾深入其境，走進超乎自然的精神領域。在製作過程中，這些動畫往往觸及許多普世主題，諸如死亡、無常以及對社會的追求。他對靈性、民俗學及人類學有著濃厚興趣，並將家族的傳統手工藝品帶入21世紀的全球藝術領域，其作品穿梭於文化、傳統與新科技之間來闡述普世藝術的概念。

德意志銀行台灣首席執行長、企業及投資銀行部總經理詹翠芳表示：「很高興看到台灣本地藝術家獲選為德意志銀行的年度藝術家。德意志銀行舉世知名的珍藏以及對當代藝術的熱忱與投入已成為我們企業身份的核心部分，我們亦非常榮幸能夠為台灣的藝術界新星提供一個全球平台。德意志銀行紮根台灣逾40載，我們深感榮幸能夠為本地企業及資本市場與世界各地的連繫扮演主導角色，且能夠為台灣發展蓬勃的藝術界發揮同樣的連繫作用實感意義非凡。我們相信透過支持藝術界的後起之秀，社會各界得以透過共同語言彼此連繫。」

關於展覽的三份作品將於2022年一月份刊登在Kerber Verlag。策展人將以數位及模擬方式在「德意志銀行珍藏直播：與藝術家會面」講座系列中介紹三位藝術家。