承業醫(4164)走出疫情影響的谷底後，第4季將進入案件驗收認列傳統旺季，公司樂觀看待營運表現。除銷售與醫管兩大獲利引擎外，積極延伸新事業體，位於竹科銅鑼園區的電子束滅菌工廠於下半年正式動工，未來除提供醫療器材、衛材、食品等民生相關領域滅菌服務外，目標將此高能輻照技術納入半導體製程，翻轉先前晶圓大多送往國外照射的情況，將晶圓留在台灣進行改質，提升電晶體切換效率，以期營運再下一城。

承業醫看準智慧醫療趨勢，以及大數據、人工智慧於醫療的運用日漸成熟，承業醫正式將韓國醫療科技品牌Vuno成功開發之AI醫療影像判讀軟體導入台灣，該產品可自動分析胸部X光影像，進一步偵測可疑病灶及病灶位置，輔助醫師進行醫療診斷及做出醫療決策，目前產品甫取得食藥署核發之醫療器材許可證，等同宣告即起可於台灣市場推廣銷售，預期將可為承業醫帶來立即性之營收貢獻。

此外，雖國際疫情頻傳，為擴大營運規模，承業醫持續拓展海外市場業務，今年度截至目前已於中國市場新增兩家醫管合作醫院，承業醫將為院內癌症中心提供醫務管理及設備合作的服務，並就所產生之治療收入與院方進行收入分成；於印尼市場亦有兩家合作醫院之癌症中心現正施工作業中，預期明年將啟動裝機，設備安裝完成後即可啟動營運治療患者，隨著海外合作案件量持續增長，將可穩定且長期挹注集團高毛利之醫管營收，為整體獲利注入強心針。